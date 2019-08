© foto di Mattia Verdorale

"Mercato in riserva". Questo il titolo a pagina 28 che Il Messaggero dedica al mercato della Roma sia in entrata che in uscita: "Stop improvviso alla trattativa per Rugani: divergenze economiche e perplessità tecniche. Schick è in partenza, più Lipsia che Schalke 04 e la Roma pensa di sostituirlo con il croato Kalinic".