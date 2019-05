Roma, Il Messaggero: "Notte d'amore per De Rossi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà la notte di Daniele De Rossi. Questa sera il capitano giallorosso giocherà la sua ultima partita con la maglia della Roma. Sarà un Olimpico pieno di passione rabbia: i tifosi uniti intorno a De Rossi e contro Pallotta, scrive Il Messaggero.

Si gioca anche per l'Europa

Oltre alla commozione e alla rabbia, c'è pure la classifica. La Roma entra in campo al 6° posto e sicura di giocare l'Europa League, partendo da testa di serie nel 2° preliminare (25 luglio-1° agosto) e sapendo che si dovrà comunque preparare pure per il 3° (8-15 agosto) e per l'eventuale playoff (22-29 agosto). Matematicamente Ranieri ha ancora la chance di prendersi il 4° posto: vittoria con il Parma e ko dell'Inter, dell'Atalanta e del Milan (a pari punti con Spalletti e Gasperini, classifica avulsa fatale per Spalletti) o successo per 5-0 e sconfitta 1-0 dell'Inter (differenza reti).