Roma, Il Messaggero: "Pallotta, la verità su De Rossi"

"Pallotta, la verità su De Rossi": titola così Il Messaggero, con le contestazioni in casa Roma che non accennano a placarsi. Quella del patron è tuttavia una verità non ancora detta, ma una cosa è certa: "Io non torno indietro", ha fatto sapere Pallotta dall'America. Si prospetta dunque un nuovo corso in casa Roma, con uno staff totalmente rinnovato a partire dall'allenatore. L'idea è quella di una ripartenza, un ridimensionamento se vogliamo, con una Roma più "operaia" rispetto alla precedente. Dubbi anche sul futuro di Totti: la situazione estremamente ingarbugliata non aiuta e l'ex capitano attende chiarezza sul suo ruolo.

Lazio, sorrisi e dubbi - Questa sera la Lazio chiude la sua stagione casalinga ospitando il Bologna. Sarà l'occasione per festeggiare la Coppa Italia con i tifosi biancocelesti. Stagione che dunque può dirsi positiva e lascia ampi sorrisi, ma anche incertezze: ancora da valutare infatti il futuro di mister Simone Inzaghi, che potrebbe anche andare altrove (Juventus?).