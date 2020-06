Roma, Il Messaggero: "Pallotta sospende Petrachi, il mercato a De Sanctis-Baldini"

"Pallotta sospende Petrachi, il mercato a De Sanctis-Baldini". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero in edicola stamani sul caos ds in casa Roma: "Sospensione e non licenziamento. Il motivo vien da sé. Malgrado i rapporti tra le parti siano azzerati, licenziare avrebbe annullato anche la più remota possibilità di arrivare ad una transazione economica".