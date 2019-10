Roma, Il Messaggero: "Paulo, mister coraggio"

© foto di Mattia Verdorale

"Paulo, mister coraggio". Questo il titolo che Il Messaggero dedica al mister della Roma e ai giallorossi aprendo così la sua sezione sportiva a pagina 31. Fonseca, nel momento più critico per la Roma, ha ridato gioco e anima come Spalletti nel 2005: "Mancini al fianco di Veretout la svolta. La squadra prende meno gol: arriva il no al tesseramento di Rodwell o Buchel".