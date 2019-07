Roma, Il Messaggero: "Petrachi e le cessioni impossibili"

Nella sezione relativa allo sport de Il Messaggero, si parla di Roma: "Petrachi e le cessioni impossibili" è il titolo dell'articolo, con "possibili" che è sottolineato. Questo perché le cessioni di Alessandro Florenzi e Nicolò Zaniolo evidentemente tanto impossibili non sono, come ammesso dal direttore sportivo a margine della presentazione di Leonardo Spinazzola. "Il calcio presenta sempre sorprese" si è limitato a dire il ds, che poi ha puntualizzato che è lui a fare il mercato e non Baldini.

Jony, il transfer non c'è - In casa Lazio c'è un piccolo problema relativo allo spagnolo Jony. Il calciatore si sta allenando con gli altri ad Auronzo, ma ancora non è arrivato il transfer, indispensabile per permettergli di disputare le amichevoli. Se il Malaga non lo invierà nei prossimi giorni, potrebbe essere la Fifa a venire incontro ai biancocelesti. Intanto la Lazio resta vigile su Yusuf Yazici, che spinge per giocare in Serie A.