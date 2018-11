Roma, Il Messaggero: "Riparte da Udine la corsa al quarto posto"

Riparte con tre anticipi la Serie A dopo la pausa per le nazionali e, tra questi, c'è anche Udinese-Roma. Il Messaggero ne parla in prima pagina, dedicando alle vicende giallorosse un box in taglio alto: "Riparte da Udine la corsa al quarto posto". Il quotidiano romano si sofferma poi anche sulle scelte di formazione di Eusebio Di Francesco, sottolineando come per Schick si prospetti una gara da titolare.