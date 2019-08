Roma, Il Messaggero: "Rugani in pressing, Kalinic in attesa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Rugani in pressing, Kalinic in attesa", scrive questa mattina Il Messaggero nelle sue pagine interne. Il difensore bianconero spinge per venire alla Roma: non vuole perdere la Nazionale. L'alternativa torna ad essere Lovren. Per quanto riguarda l'attacco, c'è già il sì di Kalinic, ma prima deve partire Schick. Il Lipsia vuole il ceco ma il manager frena.