Roma, Il Messaggero: "Sanches più Scamacca, settimana chiave. Pinto stringe"

La Roma vuole chiudere per il doppio colpo a breve. La società giallorossa è alla ricerca sul mercato di un centrocampista e una punta. Per quanto riguarda il reparto offensivo resiste la candidatura di Gianluca Scamacca in uscita dal West Ham dopo una stagione con poche luci e tante ombre. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, la punta aspetterebbe soltanto un cenno d’intesa con giallorossi.

Obiettivo Sanches

Per quanto riguarda invece la mediana è Renato Sanches il nome che interessa di più a Tiago Pinto. Il giocatore ormai si allena a parte del PSG ed è praticamente in partenza. L’intenzione del tecnico portoghese, si legge sempre sul quotidiano, è di avere i due nuovi innesti a disposizione per la sfida del 6 agosto in quel di Tolosa.