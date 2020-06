Roma, Il Messaggero: "Scontro con Pallotta, Petrachi in bilico"

"Scontro con Pallotta, Petrachi in bilico". Titola così in prima pagina Il Messaggero in edicola stamani in riferimento alle frizioni in casa giallorossa tra il presidente e il direttore sportivo: "L'ad Fienga prova a ricucire i rapporti tra il ds e Pallotta, ma ormai l'addio è vicino: l'sms inviato al presidente ha compromesso i rapporti. E ora si valuta il licenziamento".