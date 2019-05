Roma, Il Messaggero: "Sinisa, candidato senza consenso"

Situazione bollente in casa Roma, per l'ambiente ma anche per la ricerca del nuovo allenatore. "Sinisa, candidato senza consenso" è il titolo de Il Messaggero a proposito dell'articolo che ripercorre le vicende della panchina giallorossa. La voce che vorrebbe la Roma interessata a ingaggiare Sinisa Mihajlovic vede infatti l'opposizione dei tifosi per via del forte passato laziale del serbo. Non è comunque l'unico tra i papabili: tanti i nomi al vaglio, da Gattuso a Giampaolo, senza dimenticare Benitez, Blanc e Fonseca.

Lazio, Inzaghi e Lotito: un Diavolo di affare - Anche la Lazio ha un nodo importante da sciogliere relativo alla panchina. Continua infatti la trattativa a distanza tra il presidente Claudio Lotito e Simone Inzaghi per convincere l'allenatore a restare biancoceleste. Si attende l'incontro risolutore. Sul tecnico però c'è il Milan, che lo avrebbe puntato come successore di Gattuso. Inzaghi, nel mentre, prende tempo.