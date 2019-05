Roma, Il Messaggero su De Rossi: "Addio al veleno"

© foto di stefano tedeschi

La prima pagina de Il Messaggero di oggi dà ampio spazio in taglio centrale alla separazione tra la Roma e Daniele De Rossi, titolando: "Addio al veleno". Il club ha comunicato tramite un rapido tweet che il capitano giallorosso farà l'ultima partita con la maglia della Roma tra due domeniche contro il Parma. In conferenza stampa De Rossi ha poi spiegato: "Costretto a lasciare la Roma. Io volevo giocare ancora, la società non era d'accordo. Continuerò altrove". Si chiude così dopo 18 anni l'esperienza di Daniele De Rossi con la maglia giallorossa.

Lazio, un trofeo per salvare la stagione - Grande importanza anche agli accadimenti di casa Lazio sulla prima pagina del quotidiano romano, visto che stasera i biancocelesti si giocano, oltre che un trofeo, la possibilità di salvare una intera stagione. C'è la sfida finale di Coppa Italia all'Atalanta, che dà l'opportunità a Simone Inzaghi e i suoi di riscattare una stagione piuttosto anonima fino a questo momento.