Roma, Il Messaggero suona l'allarme: "Ranieri in emergenza"

C'è la Roma sulla prima pagina de Il Messaggero. In taglio alto il noto quotidiano parla della sfida contro la SPAL: "Ranieri in emergenza. Roma con la SPAL per il quarto posto", è il titolo che si legge in cui si sottolineano i problemi giallorossi. C'è spazio anche per il sorteggio di ieri: "Champions, Juve: ai quarti c'è l'Ajax".