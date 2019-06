Roma, Il Messaggero: "Svolta Fonseca, paga per avere i giallorossi"

La Roma ripartirà da Paulo Fonseca. Il tecnico lascerà lo Shakhtar per accomodarsi sulla panchina dei giallorossi e lo conferma anche Il Messaggero in edicola. "Svolta Fonseca, paga per avere la Roma", è il titolo che il giornale propone al centro della prima pagina.

Rinuncia ai premi. L'allenatore portoghese ha deciso di non riscuotere i bonus dalla formazione ucraina, pur di mettersi in gioco in Serie A. All'inizio della nuova settimana è attesa l'ufficialità.