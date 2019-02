© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"De Rossi sotto sforzo", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle pagine de Il Messaggero. Il capitano della Roma non è al cento per cento, gli impegni sono tanti e ravvicinati, ma Di Francesco non ci rinuncia. Allenatore in campo, una guida e capitano: con lui la Roma è più coperta e subisce meno gol.