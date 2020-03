Roma, Il Messaggero titola: "Friedkin operativo"

"Friedkin operativo", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle pagine de Il Messaggero. Il futuro proprietario della Roma, in attesa di firmare l'intesa preliminare con Pallotta, già studia come far fronte ai parametri del Fair Play Finanziario e si prepara a trattare con l'Uefa. Il Tycoon chiederà tollerenza in quanto nuovo investitore e parteciperà subito all'aumento di capitale in atto.