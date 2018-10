Roma, Il Messaggero titola: "La meglio gioventù"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Roma, la meglio gioventù", titola così Il Messaggero nelle sue pagine interne. Kluivert segna e diverte con l'Olanda Under 21, Luca Pellegrini debutta con Di Biagio, mentre Under piace ai grandi club. La linea verde giallorossa trova riscontri positivi anche in campo internazionale. E anche Di Francesco sta virando su di loro.