Roma, Il Messaggero titola: "Ma qui c'è ancora troppo di Pallotta"

"Ma qui c'è ancora troppo di Pallotta", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle colonne de Il Messaggero. Primo test della Roma con la Sambenedettese, in campo i calciatori "vecchi" e in uscita. La mano dei Friedking non si vede, Fonseca attende i rinforzi per rivoluzionare il grippo.