Se ne va un altro anno. Vola il tempo. E' vero. Sembra ieri l'arrivo di Ibra al Milan... ah, non è un dèjà vu? Sembra ma non lo è. Il Genoa con le solite, tristi, abitudini. La Fiorentina che cambia proprietà ma non cambia il risultato. E poi un ritrovato dualismo tra Inter e Juventus....