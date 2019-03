"Ranieri in ansia anche per Zaniolo", è l'apertura de Il Messaggero di oggi. Non è certamente iniziata nel migliore dei modi la nuova avventura di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. Il successore di Di Francesco, domani contro l'Empoli, avrà infatti la squadra letteralmente decimata dagli infortuni. "L'ultimo - sottolinea il quotidiano - quello del baby Nicolò", che ieri ha accusato un problema al polpaccio.