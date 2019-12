© foto di www.imagephotoagency.it

"Roma, viaggi da Champions", scrive questa mattina Il Messaggero nelle sue pagine sportive. Oggi a Verona e venerdì a Milano con l'Inter, 5 giorni clou per i giallorossi: le reali ambizioni si testano in trasferta. Fonseca vuole una squadra coraggiosa e dominante: "La difesa è ok, dobbiamo migliorare negli ultimi metri".