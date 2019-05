Roma, Il Messaggero: "Totti a De Rossi: un gioco sporco"

Il Messaggero di oggi dà ampio spazio al caso che ha investito in queste ultime ore la Roma, dilaniata da contrasti interni come rivelato da un'inchiesta di Repubblica. «Hanno fatto un gioco sporco» afferma Totti, al telefono, con l’amico De Rossi. La fronda raccontata da Ed Lippie, il preparatore statunitense, in sintesi parla dello spogliatoio-polveriera, con De Rossi, Kolarov, Dzeko e Manolas fortemente insoddisfatti di Di Francesco, mentre nessuno sopporterebbe Monchi. Sgradito anche Totti: «La squadra soffre la sua presenza nel suo nuovo ruolo di dirigente. Le percezioni negative che trasmette al gruppo. È mal tollerato da coloro a cui ha consegnato il testimone. La richiesta dei giocatori: allontanarlo subito e con lui Di Francesco al quale è legatissimo». Ma non mancano le incongruenze, come il supporto di De Rossi a Di Francesco in alcune circostanze. E Di Francesco stesso ricorda come "quei quattro" sono gli stessi che lo portarono in semifinale di Champions.