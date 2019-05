Roma, Il Messaggero: "Un piano di rivalutazione"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Messaggero dà ampio spazio alla situazione in casa Roma, titolando: "Un piano di rivalutazione". La Roma guarda già alla prossima stagione, ma deve attendere il termine del campionato per ufficializzare il nuovo tecnico, che potrebbe essere Gian Piero Gasperini. Così è tempo di valutazioni in casa giallorossa su chi possa essere funzionale al gioco dell'attuale tecnico dell'Atalanta e su chi invece potrebbe essere adattato in un nuovo ruolo. In uscita rimangono Edin Dzeko e Kostas Manolas, nodi principali del prossimo mercato.