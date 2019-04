© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Una volata da lanciare" titola Il Messaggero oggi in edicola in riferimento alla Roma: "Le due vittorie consecutive hanno rimesso in corsa i giallorossi. Ranieri studia le mosse per le 6 'finali'". Nonostante una stagione complicata i capitolini sono quinti in classifica con appena un punto da recuperare al Milan. Prossima sfida sabato a San Siro contro l'Inter.