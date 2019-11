Roma, Il Romanista dà priorità al campo: "Il futuro è adesso"

Alle 15 la Roma scenderà in campo all'Olimpico contro il Brescia in un match importante, a maggior ragione dopo il k.o. pre-sosta contro il Parma e la sconfitta di ieri dell'Atalanta, invischiata nella corsa al quarto posto. "Il futuro è adesso", titola Il Romanista, sottolineando come ai giallorossi non resti che vincere sul campo, mettendo da parte le vicende legate al potenziale passaggio di proprietà tra Pallotta e Friedkin.