Roma, Il Romanista e l'ingaggio di Fonseca: "Habemus Paulo"

Paulo Fonseca è virtualmente il nuovo allenatore della Roma, in attesa dell'ufficialità che arriverà nei prossimi giorni. "Habemus Paulo", è il titolo che propone Il Romanista nella sua edizione odierna. Il tecnico s'è liberato dallo Shakhtar per tentare l'esperienza in Serie A.

I termini dell'accordo. Fonseca ha contribuito economicamente per salutare il club ucraino, con la Roma firmerà un biennale con opzione per il terzo anno a due milioni di euro netti più bonus. Il contratto sarà firmato a Londra, in presenza di James Pallotta.