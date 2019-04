© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Roma, vai avanti così". L'edizione odierna de Il Tempo riprende le parole di mister Claudio Ranieri in vista della sfida di oggi pomeriggio contro l'Udinese. Il cammino è tornato sui binari giusti dopo la vittoria di Marassi e alle 18 all'Olimpico i giallorossi avranno un'occasione d'oro per portarsi momentaneamente al quarto posto in solitaria.