Roma, Il Tempo titola: "Difra carica i giallorossi"

Non solo cronaca e politica, c'è anche lo sport sulla prima pagina de Il Tempo. In taglio basso spazio alla Roma, di scena alla Dacia Arena contro l'Udinese in questa tredicesima giornata di Serie A. "Difra carica i giallorossi", è il titolo del quotidiano, che commenta le parole di Eusebio Di Francesco in conferenza stampa e lancia Schick tra i titolari per questa sfida.