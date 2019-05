Roma, VG: "Ultime occasioni per eguagliare Zeman e non Luis Enrique"

© foto di Alberto Fornasari

"Le ultime due occasioni per eguagliare Zeman e non Luis Enrique" titola in home page: "Vocegiallorossa". Il riferimento è al pessimo cammino esterno della Roma, vincente lontano dall'Olimpico solo in 6 occasioni, come nella stagione 2011-12 quando sulla panchina dei capitolini sedeva Luis Enrique. Allora fu un deludente 7° posto e niente coppe europee. L'anno successivo, con Zeman e poi Andreazzoli in panchina, i successi furono 8.