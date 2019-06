© foto di WilMan

Da un lato la presentazione di mister Fonseca ma, dall'altro, un mercato che non si ferma mai. Il Corriere dello Sport, nelle pagine interne, analizza le trattative che la Roma sta portando avanti in queste ore: "Veretout e Lammers, Petrachi accelera. Offerta super al centrocampista. Sondaggio per la punta del Psv", il titolo scelto dal quotidiano sportivo in merito ai giallorossi.