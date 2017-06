Roma, Il Messaggero: “Da Berardi a Strinic e Bernat, due colpi mancini”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Roma, due colpi mancini”. Così titola Il Messaggero nella sezione sportiva in merito al mercato giallorosso, col quotidiano che sottolinea come il tecnico Di Francesco aspetti il sostituto di Salah e il vice Emerson Palmieri. Si cerca un'ala e un terzino di piede sinistro: da Berardi a Strinic e Bernat, l’allenatore vota per l’esterno del Sassuolo che costa quasi il doppio di Thauvin. Offerto, intanto, Vilhena del Feyenoord.