Consueto spazio alla Roma, nel taglio alto della prima pagina del quotidiano Il Messaggero. "Fascia da capitano uguale per tutti? De Rossi si ribella al diktat della Lega", il titolo del giornale che sottolinea come il centrocampista giallorosso abbia indossato una fascia personalizzata per l'esordio in campionato nonostante le nuove linee guida lanciate dal governo del calcio italiano.