Roma, Il Messaggero: "Perotti, un mondiale in Barça"

"Perotti, un mondiale in Barça", scrive Il Messaggero nelle sue pagine sportive. Diego si gioca un posto nella Seleccion per la Russia: martedì affronta la Spagna dei blaugrana Iniesta e Piquè. Tutto in 7 giorni per l'argentino, l'uomo della Champions. Ha conquistato la Roma, adesso vuole convincere Sampaoli.