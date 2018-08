Roma, Il Messaggero titola: "Parola alla difesa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Roma, parola alla difesa: il quartetto non si cambia", si legge questa mattina sulle colonne de Il Messaggero. Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. Del resto è stato il quartetto più utilizzato l'anno scorso. E il reparto arretrato, grazie all'equilibrio di squadra, ha tenuto bene, risultando il secondo migliore in serie A. Di Francesco non ha intenzione di fare turnover: i titolari sono già stati stabiliti e sono intoccabili.