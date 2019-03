© foto di Marco Frattino

La Roma di Claudio Ranieri parte con una vittoria. Tre punti importanti, quelli conquistati ieri contro l'Empoli, mentre Il Romanista titola in prima pagina: "Testaccina". El Shaarawy e Schick firmano il successo per 2-1, promosso anche Kluivert: "Ok, la marcia è Justin", scrive il giornale.