Roma, Il Romanista titola: “Viola di rabbia”

“Viola di rabbia”. Questo il titolo che propone il quotidiano Il Romanista in merito alle ultime vicende della Roma, sconfitta contro il Barcellona al Camp Nou mentre prepara la gara di campionato contro la Fiorentina. Il giornale sottolinea le servili decisioni arbitrali nei riguardi dei catalani, ma martedì prossimo bisognerà scendere in campo per l'onore.