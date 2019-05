Roma, Il Tempo: "In pezzi il cuore dei tifosi giallorossi"

Sulla prima pagina de Il Tempo di oggi trova posto anche lo sport. In particolare viene analizzata l'ennesima vicenda che ha colpito la Roma in queste settimane, con il titolo: "In pezzi il cuore dei tifosi giallorossi". Si parla del retroscena della "guerra" tra Totti e De Rossi nell'ambito dell'inchiesta pubblicata da Repubblica riguardante i problemi di spogliatoio della Roma nella scorsa stagione. Anche se, ad onor del vero, alcuni dettagli della vicenda sembrano non tornare.