Roma in Europa League, la prima de Il Romanista: "Per la tua Gent"

"Per la tua Gent". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Romanista, che in prima pagina legge la sfida di questa sera tra la Roma e la squadra belga dal punto di vista dei tifosi giallorossi. Contro il Gent - si legge - l'andata dei sedicesimi di Europa League: una coppa che per i tifosi vale tantissimo. Serve vincere per l'Europa e per rialzarsi da un momento tremendo.