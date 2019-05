Roma, l'apertura del Corriere dello Sport: "Aggrappatissimi"

"Aggrappatissimi. La Roma batte la Juve (2-0), prende il Milan e resta in corsa Champions. Florenzi risponde a CR7 (che lo aveva deriso) con il cucchiaio dell'1-0. Allegri, imminente l'incontro con Agnelli. 'Tornare a vincere sarà molto più difficile'". Questa la titolazione centrale dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, dedicato al successo dei giallorossi contro la capolista che consente al club capitolino di sperare ancora nel quarto posto. Da segnalare, nella foto collegata al titolo, un Florenzi aggrappato a una balaustra mentre festeggia la propria rete.

La lotta per evitare la B - La terza e ultima retrocessione in cadetteria è tutto tranne che decisa: "L'Empoli inguaia 6 squadre. La corsa salvezza fa paura a tutti. Classifica corta dopo i successi dei toscani e dell'Udinese: Cagliari e i viola tremano a 40. E stasera c'è Bologna-Parma", il titolo scelto dal Corriere dopo il successo degli azzurri contro la Sampdoria e dei friulani contro il già retrocesso Frosinone che hanno riaperto a più squadre, di fatto, la lotta per non finire in Serie B.

Inter, i problemi sulla panchina - "Inter, rabbia Spalletti. Affronta il Chievo e lancia le sue accuse: 'Qualcuno sussurra il nome di Conte'". Non le manda a dire il tecnico nerazzurro in conferenza stampa. E il quotidiano sportivo riprende le polemiche dichiarazioni dell'allenatore in prima pagina, lamentandosi di chi già pensa al suo possibile successore. Il tutto mentre questa sera il clan interista dovrà battere il fanalino della Serie A per riprendersi il terzo posto.