Roma, l'apertura del Corriere dello Sport: "Dzeko rompe"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

L'apertura del Corriere dello Sport apre l'edizione di oggi con una notizia sulla Roma: "Dzeko rompe" è infatti il titolo del quotidiano odierno. L'attaccante bosniaco rompe gli indugi: vuole solo l'Inter. La tensione è palpabile, ma i giallorossi non abbassano le richieste di 20 milioni. Il nuovo attaccante giallorosso, intanto, non sarà Higuain: è felice di restare alla Juventus.

Lozano-Napoli, siamo ai contratti - Spazio anche al Napoli nella prima pagina del giornale. Sembra fatta per Hirving Lozano: è in via di definizione l'accordo con il fantasista messicano. Ancora stand by invece per la trattativa riguardante James Rodriguez.

Mandzukic-United, Spurs su Dybala - In taglio alto si parla anche di Juventus, con i bianconeri che potrebbero completare nelle prossime ore alcune cessioni in Premier. Mario Mandzukic piace al Manchester United, mentre il Tottenham va su Dybala. L'Inter intanto insiste per Lukaku e alza l'offerta per il belga dello United.