Roma, l'apertura del quotidiano Il Romanista: "Volere volare"

Il quotidiano Il Romanista fa il punto sulla Roma di Eusebio Di Francesco, in campo stasera contro il Genoa all'Olimpico. "Volere volare", il titolo del giornale che sottolinea come Dzeko giocherà la centesima gara in Serie A. In attacco, insieme al bosniaco, dovrebbero esserci El Shaarawy e Under.