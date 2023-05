Roma, l'Europa League ti fa ricca. Il CorSport: "Vincere varrebbe più di 60 milioni"

Vincere l'Europa League, per la Roma, potrebbe valere oltre 60 milioni di euro. Come evidenziato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il calcolo deriva dalla somma tra il premio UEFA, che ammonta a più di 4 milioni di euro, e la partecipazione alla prossima Champions League, che ne vale almeno 50. Con gli incassi al botteghino, poi, il muro dei 60 potrebbe considerarsi ampiamente abbattuto. Senza dimenticare che un eventuale trionfo garantirebbe l'accesso alla Supercoppa Europea, in programma il 16 agosto ad Atene.