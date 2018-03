Roma, l'Olimpico già sold out per la sfida a Messi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"L'Olimpico è già esaurito per la sfida contro Messi". Così Il Messaggero titola in vista di Roma-Barcellona del 10 aprile, gara valida per i quarti di Champions League. I tifosi della formazione giallorossa hanno acquistato tutti i biglietti a disposizione. Al termine dei blocchi iniziali dei terminali, dovuti alle numerose richieste, i ticket sono andati in fumo nel giro di 8 ore. L'incasso previsto sarà superiore ai tre milioni di euro.