Roma-Lazio, Corriere dello Sport titola: "Derby de paura"

"Roma-Lazio, derby 'de paura'". E' questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport in onore di Roma-Lazio, in programma per oggi alle 15, primo anticipo della settima giornata di campionato. Il riferimento, di spalla sul quotidiano romano, è probabilmente ai periodi delle due squadre, che fin qui non hanno pienamente convinto (soprattutto i giallorossi).