Roma, Leggo: "Arriva Cristante, in futuro Tumminello e Gerson alla Dea"

Bryan Cristante alla Roma, Leggo scrive che Monchi ha trovato l'intesa con l'Atalanta senza inserire contropartite tecniche. Ai bergamaschi andranno 30 milioni: 5 per il prestito oneroso e 20 per il riscatto obbligatorio. L'ufficialità potrebbe slittare al 1° luglio per questioni di bilancio (quando la Roma potrà contare sui ricavi Champions). Tramontato per ora Defrel (troppo alto l'ingaggio) mentre Tumminello e Gerson potrebbero comunque finire in prestito alla Dea in un'operazione slegata.