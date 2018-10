Roma, lo strano caso Pastore: Pellegrini adesso è avanti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio alla Roma e all'inizio di stagione di Javier Pastore. Molti si aspettavano tanto da lui ma fino a questo momento l'argentino non ha reso al massimo. Colpa del modulo senza trequartista ma adesso che Eusebio Di Francesco ha deciso di puntare sul 4-2-3-1 l'ex PSG potrebbe scendere in campo nella posizione che più preferisce. Condizionale d'obbligo però, visto che Lorenzo Pellegrini è la nota positiva delle ultime settimane ed è pronto a mettersi in concorrenza con lo stesso Pastore anche al rientro dalla sosta: l'italiano al momento è il titolare.