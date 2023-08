Roma, Lukaku deve tornare al top della forma. Il Messaggero: "Via alla rincorsa"

vedi letture

L'ambiente Roma è già pazzo di Romelu Lukaku, che si è potuto chiaramente vedere nel giorno del suo arrivo nella capitale. Dopo il primo abbraccio con i tifosi giallorossi, però, non sono previste presentazioni in piazza: domani c'è la partita contro il Milan e organizzare un evento in stile Dybala avrebbe poco senso.

Si svolgerà tutto all'Olimpico: il calciatore prima della partita sarà presentato al pubblico, vedrà la Curva Sud e assisterà all'emozionante pre-partita. Come riporta Il Messaggero, la tentazione è portarlo in panchina: Mourinho lo vuole subito vicino a sé per fargli respirare dal campo l'atmosfera. Ovviamente non è ancora pronto per giocare una gara di Serie A, ma l'augurio è che nel giro di un paio di settimane possa riuscire a giocare uno spezzone di gara contro l'Empoli.