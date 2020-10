Roma, Mancini e Smalling out. Il Messaggero: "In difesa senza i ministri"

Gianluca Mancini è l'ultimo colpito dal Covid. Il calciatore ha una carica virale molo basso, è pur sempre positivo e quindi è bloccato. Al giocatore, a differenza di altri, è stato concesso di uscire dalla bolla (isolamento volontario), sfruttando l'opzione che la stessa Asl autorizza: il casa, lavoro, e casa. Fonseca avrà qualche problema in difesa e dovrà fare delle scelte obbligate: Smalling non ha recuperato, di conseguenza il reparto sarà in mano ai giovani Ibanez Kumbulla e il ballottaggio è tra Fazio e Cristante per il posto da terzo centrale. A riportarlo è Il Messaggero