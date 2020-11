Roma, meno soldi per il club. Il Messaggero: "Fallito l'addio a Piazza Affari"

La Roma per ora resta quotata a Piazza Affari. Secondo quanto riporta Il Messaggero non è andato a buon fine l’obiettivo di togliere il club giallorosso dal listino milanese attraverso l’offerta pubblica totalitaria promossa dopo aver acquistato l’estate scorsa l’86,6% del capitale della squadra. L’offerta Opa è ferma all’1,7%, troppo basso il prezzo proposto dai nuovi soci Usa. I giallorossi restano quotati sul listino ma Friedkin potrebbe imporre una fusione dell’As Roma con un’altra sua società non quotata per arrivare poi alla cancellazione dal listino.