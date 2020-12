Roma, missione compiuta. Il Messaggero: "Successo e primo posto nel girone"

Il successo della Roma sullo Young Boys, meritato e in rimonta (gol di Mayoral, Calafiori e Dzeko, in risposta al vantaggio iniziale di Nsame), vale il primo posto nel girone di Europa League e consentirà ai giallorossi di evitare nei sedicesimi chi scenderà dalla Champions League. "In più - si legge su Il Messaggero - entrano nel forziere di Trigoria 6,5 milioni di euro, portati in dote dal primato, dalla promozione e dal 4° successo in 5 partite di coppa (mai successo in passato)". La riabilitazione, dopo la scoppola di Napoli, c'è stata, e la trasferta di Sofia avrà il significato di una gita fuori porta